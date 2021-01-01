Дом, милый дом (фильм, 2021) смотреть онлайн

В шикарном доме живет посторонний мужчина, наблюдающий за постепенным разложением с виду благополучной богатой семьи. Смотреть «Дом, милый дом», мрачную драму из Китая в духе «Паразитов», можно прямо сейчас.



Школьный автобус попадает в жуткую аварию, и в живых остаются только водитель Юй и мальчик Чу Ци, сын богатого и влиятельного мистера Вана. Юй с трудом доносит Чу Ци до больницы, а сам теряет сознание от полученных травм. Приходит в себя он в подвале семьи Ван, которая решила приютить его в благодарность за спасение сына. Мистер Ван убеждает Юя сдаться полиции и взять вину за аварию на себя, из-за чего несчастный водитель остается пленником на протяжении трех лет. Но чем дольше Юй наблюдает за порядками в семействе, тем отчетливее понимает, что грядет катастрофа.



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