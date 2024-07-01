Нечто. Монстр из глубин
Wink
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Нечто. Монстр из глубин
6.82023, The Tank
Ужасы95 мин18+

Нечто. Монстр из глубин (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Семейство заселяется в дом на побережье, и вскоре туда начинают проникать кровожадные существа. Хоррор про жутких монстров от режиссера «Мерзлой земли».

В 1978 году Бен, счастливый семьянин, неожиданно получает в наследство от матери виллу у самого океана. Странным образом мать никогда не упоминала об этом живописном и отдаленном месте. Бен с супругой и дочерью тут же решают отправиться в Орегон, чтобы посмотреть на дом и привести его в порядок для возможной продажи. Побережье приятно удивляет их красивыми видами, а сам дом кажется тихим уголком. Но стоило Бену открыть люк в водохранилище, устроенное рядом с жилищем на случай засушливого сезона, как покой его семьи нарушили мерзкие твари, жаждущие крови.

Сможет ли кто-то спастись и какие еще тайны скрывала мать Бена? Об этом расскажет нагоняющий страх фильм «Нечто. Монстр из глубин» 2023 года, смотреть онлайн который можно на сервисе Wink!

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb