Семейство заселяется в дом на побережье, и вскоре туда начинают проникать кровожадные существа. Хоррор про жутких монстров от режиссера «Мерзлой земли».



В 1978 году Бен, счастливый семьянин, неожиданно получает в наследство от матери виллу у самого океана. Странным образом мать никогда не упоминала об этом живописном и отдаленном месте. Бен с супругой и дочерью тут же решают отправиться в Орегон, чтобы посмотреть на дом и привести его в порядок для возможной продажи. Побережье приятно удивляет их красивыми видами, а сам дом кажется тихим уголком. Но стоило Бену открыть люк в водохранилище, устроенное рядом с жилищем на случай засушливого сезона, как покой его семьи нарушили мерзкие твари, жаждущие крови.



Сможет ли кто-то спастись и какие еще тайны скрывала мать Бена? Об этом расскажет нагоняющий страх фильм «Нечто. Монстр из глубин» 2023 года, смотреть онлайн который можно на сервисе Wink!

