Вельзевул (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Belzebuth
Ужасы109 мин18+
О фильме

Страшная трагедия потрясает мексиканский городок – некто в форме медсестры устраивает резню в родильном отделении. Среди убитых младенцев — ребенок детектива Риттера, но его расследование заходит в тупик. Спустя годы убийства детей возобновляются, и на этот раз Риттер доведет дело до конца.

Страна
Мексика
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

