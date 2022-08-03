Вельзевул (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Belzebuth
Ужасы109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Страшная трагедия потрясает мексиканский городок – некто в форме медсестры устраивает резню в родильном отделении. Среди убитых младенцев — ребенок детектива Риттера, но его расследование заходит в тупик. Спустя годы убийства детей возобновляются, и на этот раз Риттер доведет дело до конца.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эмилио
Портес
- ТЭАктёр
Тейт
Эллингтон
- Актёр
Тобин
Белл
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- ДСАктриса
Джованна
Сакариас
- МЭАктриса
Мерседес
Эрнандес
- АЛАктриса
Аида
Лопес
- ХСАктёр
Хосе
Сефами
- БШАктёр
Борис
Шёманн
- ЭЛАктёр
Энок
Леаньо
- АХАктриса
Аурора
Хиль
- ЭПСценарист
Эмилио
Портес
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЭПМонтажёр
Эмилио
Портес
- РРМонтажёр
Родриго
Риос
- АМКомпозитор
Альдо
Макс Родригез