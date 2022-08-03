Вельзевул (фильм, 2018) смотреть онлайн

Страшная трагедия потрясает мексиканский городок – некто в форме медсестры устраивает резню в родильном отделении. Среди убитых младенцев — ребенок детектива Риттера, но его расследование заходит в тупик. Спустя годы убийства детей возобновляются, и на этот раз Риттер доведет дело до конца.

