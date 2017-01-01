Взрыв (фильм, 2017) смотреть онлайн

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Чжао работает взрывником в угольной шахте на севере Китая. Однажды взрывчатка, которую он тщательно готовил, чтобы очистить один из туннелей, срабатывает раньше времени. В результате погибают четыре человека, а сам Чжао отделывается сотрясением. Ли И, владелец шахты, предлагает ему большие деньги, чтобы новость о трагедии не попала в полицию. Чжао начинает собственное расследование и выясняет, что взрыв случился из-за махинаций Ли И. Теперь Чжао слишком опасен, поэтому становится целью как для бывшего босса, так и для его заклятого врага, бизнесмена Чэна Фэя.



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