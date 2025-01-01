Тайна Хеопса (фильм, 2025) смотреть онлайн

Археолог с нестандартным подходом к работе, а также его дочь и внук ищут в Париже следы сокровищ легендарного египетского фараона. Семейное приключение «Тайна Хеопса» (2025) — фильм о тайнах, скрытых от посторонних глаз.



Кристиан Робинсон — харизматичный археолог, известный своими эксцентричными методами. С тех пор как во время раскопок в Каире обнаружилась таинственная надпись, он уверен, что сокровища древнеегипетского фараона Хеопса спрятаны где-то в Париже. Чтобы найти их, Кристиан вновь связывается с дочерью, с которой они не общались уже много лет. Вместе с ней и подросшим внуком они находят подсказки, оставленные первым директором Лувра, и исследуют секреты французской столицы. Тем временем за семьей искателей приключений следит полиция и группа преступников, охотящихся за произведениями искусства.



