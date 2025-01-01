Под огнем (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Ультрареалистичная военная драма о группе «морских котиков», пытающихся спастись из-под смертельного обстрела. Смотреть фильм «Под огнем» (2025) можно на видеосервисе Wink. Одним из режиссером стал Алекс Гарленд — постанов�щик фильмов «Из машины» и «Падение империи».
2006 год, Ирак. Во время выполнения миссии на вражеской территории отряд «морских котиков» оказывается в ловушке и под обстрелом. Несмотря на тысячи часов изнурительных тренировок и навыки ведения стратегического боя, элитные бойцы не были готовы к той осаде, в какой они оказались. Они всеми силами пытаются удержать свою точку — дом, в котором укрылись, — не попасть под пулю и дождаться подкрепления, которое поможет им выбраться живыми из-под огня.
Все ли бойцы элитного отряда выживут и как им удастся спастись? Военную драму «Под огнем» смотреть онлайн в хорошем качестве и с объемным звуком, передающим весь ужас ситуации, можно на Wink.
Под огнем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алекс
Гарленд
- РМРежиссёр
Рэй
Мендоса
- ДУАктёр
Д’Фарао
Ун-А-Тай
- Актёр
Уилл
Поултер
- КДАктёр
Космо
Джарвис
- ККАктёр
Кит
Коннор
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- МГАктёр
Майкл
Гандольфини
- ЛДАктёр
Лори
Дункан
- ЭБАктёр
Эдейн
Брэдли
- ФБАктёр
Финн
Беннетт
- АМАктёр
Аарон
Маккензи
- АБАктёр
Алекс
Брок
- ДМАктёр
Джо
Макколей
- ДЛАктёр
Джейк
Ламперт
- РМСценарист
Рэй
Мендоса
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- МДХудожник
Марк
Дигби
- ДКХудожник
Дэвид
Кроссман