Под огнем
Wink
Фильмы
Под огнем
6.12025, Warfare
Боевик, Военный91 мин18+

Под огнем (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Ультрареалистичная военная драма о группе «морских котиков», пытающихся спастись из-под смертельного обстрела. Смотреть фильм «Под огнем» (2025) можно на видеосервисе Wink. Одним из режиссером стал Алекс Гарленд — постановщик фильмов «Из машины» и «Падение империи».

2006 год, Ирак. Во время выполнения миссии на вражеской территории отряд «морских котиков» оказывается в ловушке и под обстрелом. Несмотря на тысячи часов изнурительных тренировок и навыки ведения стратегического боя, элитные бойцы не были готовы к той осаде, в какой они оказались. Они всеми силами пытаются удержать свою точку — дом, в котором укрылись, — не попасть под пулю и дождаться подкрепления, которое поможет им выбраться живыми из-под огня.

Все ли бойцы элитного отряда выживут и как им удастся спастись? Военную драму «Под огнем» смотреть онлайн в хорошем качестве и с объемным звуком, передающим весь ужас ситуации, можно на Wink.

Под огнем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Под огнем»