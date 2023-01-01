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Семейные фильмы
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
9.3
Огненный лис
2024, 84 мин
8.9
Супер папочка
2024, 92 мин
8.3
Новогоднее чудо
2024, 73 мин
Детектив Табо
2023, 92 мин
7.6
Свадьба на Рождество
2023, 101 мин
8.2
Улетные каникулы
2023, 95 мин
9.4
Белая птица: Новое чудо
2023, 115 мин
8.6
Красные башмачки: Новая глава
2023, 111 мин
8.0
Новогодний ол инклюзив
2023, 83 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
8.1
Настоящий Дед Мороз
2023, 88 мин
8.3
Летние каникулы, или Как спасти город
2023, 74 мин
8.8
Лионель
2023, 87 мин
8.2
Круиз. В поисках сокровищ
2022, 62 мин
7.9
Каспер и пираты
2022, 78 мин
8.9
Лето, когда я научилась летать
2022, 92 мин
8.7
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
8.4
Пять минут: Бесценные мгновения
2022, 81 мин
9.3
Белль и Себастьян: Новое поколение
2022, 93 мин
8.1
Мини-детективы и тайна скорпиона
2022, 80 мин
8.7
Маленькая принцесса
2022, 96 мин
7.3
Лучшая версия меня
2022, 91 мин
8.3
Эллиот и волшебный амулет
2022, 86 мин
8.9
Король-львенок
2022, 95 мин
7.8
Тайна амулета
2022, 91 мин
7.4
Красная Шапочка
2022, 96 мин
8.6
Везунчик
2021, 91 мин
6.3
Космический мальчик
2021, 92 мин
8.9
Виктория
2020, 88 мин
8.7
Папа поневоле
2020, 67 мин
7.7
Рождественское желание Чарли
2020, 94 мин
7.3
Рейд. Выживший
2020, 97 мин
8.8
Семейство Клаус
2020, 92 мин
8.1
Папа за маму
2019, 90 мин
8.5
Ловушка для призраков
2019, 97 мин
8.5
Как мы сбежали с цирком
2019, 82 мин
9.4
Счастье в конверте
2019, 98 мин
8.7
Мой брат — супергерой!
2019, 98 мин
8.7
Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы
2018, 74 мин
8.1
Библиотекари: Тайна короля Олафа
2017, 73 мин
8.3
Макс и Зоя
2015, 82 мин
Невероятные приключения Вима
2015, 85 мин
9.1
Достать Санту
2014, 98 мин
9.1
Большое приключение Оззи и Теда
2009, 86 мин
7.8
Джек и бобовый стебель
2009, 86 мин
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
9.5
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
2002, 103 мин