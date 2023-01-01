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Семейные фильмы

Семейные фильмы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках 2025
9.3

Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках

2025, 89 мин
Постер к фильму Огненный лис 2024
9.3

Огненный лис

2024, 84 мин
Постер к фильму Супер папочка 2024
8.9

Супер папочка

2024, 92 мин
Постер к фильму Новогоднее чудо 2024
8.3

Новогоднее чудо

2024, 73 мин
Постер к фильму Детектив Табо 2023

Детектив Табо

2023, 92 мин
Постер к фильму Свадьба на Рождество 2023
7.6

Свадьба на Рождество

2023, 101 мин
Постер к фильму Улетные каникулы 2023
8.2

Улетные каникулы

2023, 95 мин
Постер к фильму Белая птица: Новое чудо 2023
9.4

Белая птица: Новое чудо

2023, 115 мин
Постер к фильму Красные башмачки: Новая глава 2023
8.6

Красные башмачки: Новая глава

2023, 111 мин
Постер к фильму Новогодний ол инклюзив 2023
8.0

Новогодний ол инклюзив

2023, 83 мин
Постер к фильму Центурион: Танцующий жеребец 2023
8.5

Центурион: Танцующий жеребец

2023, 93 мин
Постер к фильму Настоящий Дед Мороз 2023
8.1

Настоящий Дед Мороз

2023, 88 мин
Постер к фильму Летние каникулы, или Как спасти город 2023
8.3

Летние каникулы, или Как спасти город

2023, 74 мин
Постер к фильму Лионель 2023
8.8

Лионель

2023, 87 мин
Постер к фильму Круиз. В поисках сокровищ 2022
8.2

Круиз. В поисках сокровищ

2022, 62 мин
Постер к фильму Каспер и пираты 2022
7.9

Каспер и пираты

2022, 78 мин
Постер к фильму Лето, когда я научилась летать 2022
8.9

Лето, когда я научилась летать

2022, 92 мин
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.7

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Пять минут: Бесценные мгновения 2022
8.4

Пять минут: Бесценные мгновения

2022, 81 мин
Постер к фильму Белль и Себастьян: Новое поколение 2022
9.3

Белль и Себастьян: Новое поколение

2022, 93 мин
Постер к фильму Мини-детективы и тайна скорпиона 2022
8.1

Мини-детективы и тайна скорпиона

2022, 80 мин
Постер к фильму Маленькая принцесса 2022
8.7

Маленькая принцесса

2022, 96 мин
Постер к фильму Лучшая версия меня 2022
7.3

Лучшая версия меня

2022, 91 мин
Постер к фильму Эллиот и волшебный амулет 2022
8.3

Эллиот и волшебный амулет

2022, 86 мин
Постер к фильму Король-львенок 2022
8.9

Король-львенок

2022, 95 мин
Постер к фильму Тайна амулета 2022
7.8

Тайна амулета

2022, 91 мин
Постер к фильму Красная Шапочка 2022
7.4

Красная Шапочка

2022, 96 мин
Постер к фильму Везунчик 2021
8.6

Везунчик

2021, 91 мин
Постер к фильму Космический мальчик 2021
6.3

Космический мальчик

2021, 92 мин
Постер к фильму Виктория 2020
8.9

Виктория

2020, 88 мин
Постер к фильму Папа поневоле 2020
8.7

Папа поневоле

2020, 67 мин
Постер к фильму Рождественское желание Чарли 2020
7.7

Рождественское желание Чарли

2020, 94 мин
Постер к фильму Рейд. Выживший 2020
7.3

Рейд. Выживший

2020, 97 мин
Постер к фильму Семейство Клаус 2020
8.8

Семейство Клаус

2020, 92 мин
Постер к фильму Папа за маму 2019
8.1

Папа за маму

2019, 90 мин
Постер к фильму Ловушка для призраков 2019
8.5

Ловушка для призраков

2019, 97 мин
Постер к фильму Как мы сбежали с цирком 2019
8.5

Как мы сбежали с цирком

2019, 82 мин
Постер к фильму Счастье в конверте 2019
9.4

Счастье в конверте

2019, 98 мин
Постер к фильму Мой брат — супергерой! 2019
8.7

Мой брат — супергерой!

2019, 98 мин
Постер к фильму Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы 2018
8.7

Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы

2018, 74 мин
Постер к фильму Библиотекари: Тайна короля Олафа 2017
8.1

Библиотекари: Тайна короля Олафа

2017, 73 мин
Постер к фильму Макс и Зоя 2015
8.3

Макс и Зоя

2015, 82 мин
Постер к фильму Невероятные приключения Вима 2015

Невероятные приключения Вима

2015, 85 мин
Постер к фильму Достать Санту 2014
9.1

Достать Санту

2014, 98 мин
Постер к фильму Большое приключение Оззи и Теда 2009
9.1

Большое приключение Оззи и Теда

2009, 86 мин
Постер к фильму Джек и бобовый стебель 2009
7.8

Джек и бобовый стебель

2009, 86 мин
Постер к фильму Тайна Мунакра 2008
8.9

Тайна Мунакра

2008, 98 мин
Постер к фильму Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра 2002
9.5

Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

2002, 103 мин