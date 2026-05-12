Пропала собака (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мальчик в компании лучшего друга отправляется на поиски пропавшего пса в дикий лес. Семейное драмеди «Пропала собака» — фильм о взрослении, дружбе и преданности.



Мальчик по имени Фило и его собака Бирилло практически неразлучны. Но вот однажды верный пес пропадает где-то в густых горных лесах, где отца мальчика и Бирилло застал врасплох сильный шторм. Отказавшись смириться с потерей, Фило тайно пробирается в лес на поиски собаки, но в этом опасном путешествии он не будет один. Его сопровождает лучший друг Рулло, который не даст приятелю рисковать собой без поддержки.



Какие препятствия приготовила для мальчиков природа, расскажет трогательное приключение «Пропала собака» (2025), доступное в онлайн-кинотеатре Wink.

