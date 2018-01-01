Wink
Детям
Пропала собака
Актёры и съёмочная группа фильма «Пропала собака»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пропала собака»

Режиссёры

Фабрицио Каттани

Фабрицио Каттани

Fabrizio Cattani
Режиссёр

Актёры

Джорджо Пазотти

Джорджо Пазотти

Giorgio Pasotti
Актёр
Валентина Черви

Валентина Черви

Valentina Cervi
Актриса

Сценаристы

Фабрицио Каттани

Фабрицио Каттани

Fabrizio Cattani
Сценарист

Продюсеры

Тильде Корси

Тильде Корси

Tilde Corsi
Продюсер
Джанлука Курти

Джанлука Курти

Gianluca Curti
Продюсер

Композиторы

Лука Д’Альберто

Лука Д’Альберто

Luca D'Alberto
Композитор