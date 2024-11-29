Рождественское желание Чарли
Wink
Детям
Рождественское желание Чарли
8.42020, Charlie's Christmas Wish
Драма, Семейный94 мин12+

Рождественское желание Чарли (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Появление терьера Чарли вносит переполох и оживление в привычные будни семьи Фростов. Суровый отец семейства, вернувшийся домой после долгой службы в Афганистане, выступает против нового лохматого жильца — ему не по душе, что пес чувствует себя вольготно в его доме.

Спустя некоторое время Фросты начинают понимать, что пес, которого они забрали из приюта — уникальный. Он способен подарить настоящее чудо не только их семье, но и всем окружающим.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественское желание Чарли»