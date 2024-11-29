Рождественское желание Чарли (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Появление терьера Чарли вносит переполох и оживление в привычные будни семьи Фростов. Суровый отец семейства, вернувшийся домой после долгой службы в Афганистане, выступает против нового лохматого жильца — ему не по душе, что пес чувствует себя вольготно в его доме.
Спустя некоторое время Фросты начинают понимать, что пес, которого они забрали из приюта — уникальный. Он способен подарить настоящее чудо не только их семье, но и всем окружающим.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СЭРежиссёр
Сью
Энн Тейлор
- АБРежиссёр
Аарон
Барский
- ЭТАктёр
Эйден
Тернер
- ТХАктриса
Тони
Хадсон
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ЛМАктриса
Линдси
МакКеон
- ДБАктёр
Джей
Брукс
- ЛБАктриса
Линдсэй
Блум
- Актёр
Ричард
Тайсон
- ТКАктёр
Тим
Кэвендер
- ДОАктёр
Джон
О’Харли
- Актриса
Дайан
Лэдд
- ДБАктёр
Дэниэл
Бэлдок
- МСАктриса
Мира
Силверман
- СЭСценарист
Сью
Энн Тейлор
- ЛДПродюсер
Люк
Дилан Тейлор
- ТХПродюсер
Тони
Хадсон
- Продюсер
Ричард
Тайсон
- ДКПродюсер
Джеймс
Клэйтон