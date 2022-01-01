Магическая машина времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.



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