8.42022, Julemandens datter 3: Den magiske tidsmaskine
Комедии, Приключения88 мин12+
Магическая машина времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.
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Информация
СтранаДания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СЛАктриса
Сесилия
Лоффредо
- ЛМАктёр
Леонард
Мангени Соммер Ипсен
- ХКАктёр
Херман
Кноп
- МЛАктриса
Миа
Лине
- МБАктёр
Мартин
Бух
- УПАктёр
Ульф
Пильгор
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- КЛАктриса
Керстен
Лефельдт
- ЯХАктёр
Якоб
Хаугор
- КХАктёр
Кристиан
Халкен
- ЛТСценарист
Ларс
Т. Теркильдсен
- МРПродюсер
Мортен
Расмуссен
- ПДПродюсер
Петер
Доллерап
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Солодилина
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гуливицкий
- АЭХудожница
Анне-Дорте
Эскильдсен