Магическая машина времени
Wink
Детям
Магическая машина времени
8.42022, Julemandens datter 3: Den magiske tidsmaskine
Комедии, Приключения88 мин12+

Магическая машина времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья. Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется. Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве. Люсию ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.

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Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Приключения

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Магическая машина времени»

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