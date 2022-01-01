История Франца (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Среди своих одноклассников Франц выглядит самым маленьким. Ровесники и даже некоторые учителя постоянно насмехаются над ним, и это очень огорчает Франца. Мальчик не знает, как изменить к себе отношение окружающи�х. Франц настолько маленький, что его часто путают с девочкой, да и его голос в самый неподходящий момент становится писклявым. Он очень нуждается в совете компетентного человека, и однажды натыкается в интернете на блог известного инфлюенсера Хэнка Хаберера. И хотя двое его лучших друзей, Габи и Эберхард, поначалу относятся к этому скептически, Франц рад прислушаться к любому совету. Следуя инструкциям Хэнк, ребята попадают в удивительные и забавные ситуации.



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