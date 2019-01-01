Восточный ветер 4: Легенда о Воине (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.52019, Ostwind: Aris Ankunft
Семейный, Драма101 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Четвертый фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором у Мики и Оствинда появится новая подруга. Мика приезжает в Андалусию навестить Оствинда, как вдруг происходит пожар, после которого девушка впадает в кому. Верный конь так остро переживает Микину трагедию, что перестаeт есть. Даже возвращение в родной Кальтенбах не помогает. Однако надежда появляется, когда в поместье на конную терапию приезжает трудный подросток Ари. Своенравная девочка находит подход к Оствинду, он начинает восстанавливаться, а вслед за ним и Мика, тонко чувствующая состояние любимого коня.
Восточный ветер 4: Легенда о Воине смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛПАктриса
Луна
Пайяно
- Актриса
Ханна
Бинке
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Тило
Прюкнер
- ЛЭАктриса
Лили
Эппли
- СТАктёр
Сабин
Тамбреа
- Актриса
Нина
Кронягер
- ГМАктриса
Генриетта
Мораве
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Гонсалес Синде
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ГБХудожница
Габриэль
Биндер
- ФЭОператор
Флориан
Эммерих
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс