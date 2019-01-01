Восточный ветер 4: Легенда о Воине (фильм, 2019) смотреть онлайн

Восточный ветер 4: Легенда о Воине
9.52019, Ostwind: Aris Ankunft
Семейный, Драма101 мин12+
О фильме

Четвертый фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором у Мики и Оствинда появится новая подруга. Мика приезжает в Андалусию навестить Оствинда, как вдруг происходит пожар, после которого девушка впадает в кому. Верный конь так остро переживает Микину трагедию, что перестаeт есть. Даже возвращение в родной Кальтенбах не помогает. Однако надежда появляется, когда в поместье на конную терапию приезжает трудный подросток Ари. Своенравная девочка находит подход к Оствинду, он начинает восстанавливаться, а вслед за ним и Мика, тонко чувствующая состояние любимого коня.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

