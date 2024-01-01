Охотники за сокровищами (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Трое друзей-школьников ищут пиратские богатства из древней легенды. Детский фильм «Охотники за сокровищами» (2024) — история о юных смельчаках, с азартом идущих навстречу приключениям.



В канун Хэллоуина в руках трех друзей оказывается книга Сайласа Картера, старого пирата. По легенде, он обманул своего брата и запрятал ведьмино золото где-то неподалеку от города. Пират умер, так никому и не сказав, где находится клад. Многие авантюристы пытались отыскать сокровища, но потерпели неудачу. Но трое школьников уверены, что именно им удастся добраться до золота. У легенды есть и вторая часть: как только клад найдут, ведьминское заклятие перестанет действовать и душа злодея Картера вновь попадет в наш мир. Команда из трех неразлучных друзей попробует завладеть кладом и не допустить, чтобы зло оказалось на свободе.



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