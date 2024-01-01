Сны космонавта (фильм, 2024) смотреть онлайн

Оставшийся без родителей мальчик живет с заботливым дедушкой и погружается в мечты, где он — космический супергерой. Однако его главным противником становится страшная болезнь. Фильм «Сны космонавта» (2024) — тонкая семейная драма из Казахстана о поддержке и храбрости.



Маленький Альтаир не знает своих родителей. Его мать недолго прожила после рождения сына, а отец не смог взять на себя воспитание ребенка. Мальчика стал растить заботливый дед Геннадий, который придумывает захватывающие истории о том, как родители Альтаира храбро защищают Землю от инопланетных существ где-то в космосе. Теперь мальчик мечтает когда-нибудь стать таким же супергероем, как они. Однако жизнь подкидывает семье не менее сложные испытания: у Альтаира диагностируют осложненный менингит, и болезнь размывает границы между воображением и реальностью.



Наблюдать за трогательными отношениями деда и внука позволят «Сны космонавта». Фильм смотреть онлайн вы сможете на Wink.



Сны космонавта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.