Мое любимое привидение (фильм, 2024) смотреть онлайн

Деловая девочка помогает писателю-призраку вернуться в мир живых. Российская комедия «Мое любимое привидение» — фильм с Виталией Корниенко и Федором Федотовым о том, что даже граница миров не помеха дружбе и любви.



Бойкая 13-летняя Ника и Даша, ее сестра-актриса, заселяются в новую квартиру. Но неожиданно Ника обнаруживает в комнатах еще одного жильца — Митю, московского драматурга, мечтающего о славе и готового прогнать двух наглых девчонок из своего храма писательства. Вскоре, однако, выясняется, что Митя превращен в призрака, которого видит только Ника. В тайне его пребывания между двумя мирами каким-то образом замешана его неоконченная пьеса. И теперь столичному полтергейсту и его юной помощнице нужно выяснить, как совершить чудо и вернуться к жизни.



Как герои разгадают эту загадку и что у них получится, узнаете, если будете смотреть «Мое любимое привидение» (2024). Фильм доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!



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