Рождественская звезда
Wink
Детям
Рождественская звезда

Рождественская звезда (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.92020, O vánocní hvezde
Фэнтези, Мелодрама91 мин18+
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О фильме

Каждый вечер учитель Вацлав с замиранием сердца наблюдает, как принцесса грациозно скользит по льду замёрзшего озера. Он не осознаёт, что его чувства к ней — это настоящая любовь. Однажды в его доме появляется звезда Деничка, невеста сияющего Сириуса, сбитая с курса ревнивой Проксимой. В то время как звёзды на Земле начинают тускнеть, чистая и бескорыстная любовь способна вернуть им свет.
Когда Деничка узнаёт о чувствах Вацлава к принцессе, она решает помочь им, надеясь спасти и себя. Однако Проксима полна решимости не сдаваться и готова сделать всё возможное, чтобы вновь сиять рядом с Сириусом.

Страна
Словакия, Германия, Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb