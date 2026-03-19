Рождественская звезда (фильм, 2020) смотреть онлайн

Каждый вечер учитель Вацлав с замиранием сердца наблюдает, как принцесса грациозно скользит по льду замёрзшего озера. Он не осознаёт, что его чувства к ней — это настоящая любовь. Однажды в его доме появляется звезда Деничка, невеста сияющего Сириуса, сбитая с курса ревнивой Проксимой. В то время как звёзды на Земле начинают тускнеть, чистая и бескорыстная любовь способна вернуть им свет.

Когда Деничка узнаёт о чувствах Вацлава к принцессе, она решает помочь им, надеясь спасти и себя. Однако Проксима полна решимости не сдаваться и готова сделать всё возможное, чтобы вновь сиять рядом с Сириусом.

