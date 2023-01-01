Хроники Панголинов
Wink
Детям
Хроники Панголинов
8.92023, The Secret Kingdom
Приключения, Семейные93 мин12+
Питер и его сестра Верити попадают в подземное королевство, которое нужно спасти. Захватывающее фэнтези для всей семьи

Хроники Панголинов (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Брат и сестра попадают в параллельный мир, населенный разумными говорящими панголинами. Теперь они должны спасти его от надвигающейся опасности. Фильм «Хроники Панголинов» — остросюжетная сказка об ответственности и храбрости.

Мальчик Питер страдает от постоянной тревоги. Его состояние ухудшается, когда родители перевозят его в загородный дом вместе с маленькой сестрой Верити. Однажды дети посещают странный магазин, хозяйка которого дарит им кусочек золотого пазла. Этим же вечером комната Питера и Верити буквально разваливается, и дети оказываются в параллельном мире, который называется Низ. Здесь их встречают говорящие панголины, которые сразу же именуют Питера королем. Однако с титулом приходит и большая ответственность — брату и сестре предстоит одолеть жуткого злодея Савана, а для этого им понадобится найти драгоценные артефакты и решить множество загадок.

Справятся ли дети с этой задачей, расскажет фэнтези «Хроники Панголинов» 2022 года. Смотреть онлайн этот фильм можно на Wink.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.0 IMDb