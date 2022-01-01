Три мудреца против Санты (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.02022, Reyes contra Santa
Боевики, Комедии99 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Волшебная сказка о том, как волхвы Мельхиор, Гаспар и Бальтазар решили перехватить звание рождественского символа у Санта-Клауса. Три мудреца, присутствовавшие при рождении Иисуса под видом торговцев, приезжают в Мадрид и понимают, что их традиционное представление о Рождестве полностью перевернул Санта-Клаус, склонивший детей на свою сторону модными гаджетами и пиаром в современных медиа. Волхвы планируют бросить ему вызов, но появление Крампуса заставляет их объединить усилия. онлайн
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПКРежиссёр
Пако
Кабальеро
- КЭАктёр
Карра
Элехальде
- ДВАктёр
Давид
Вердагер
- МЯАктёр
Матиас
Яник
- АААктёр
Андрес
Алмейда
- АРАктёр
Адаль
Рамонес
- ЭУАктриса
Эва
Угарте
- ИМАктриса
Иса
Монтальбан
- ЛСАктёр
Луис
Сакристан
- ККАктриса
Карина
Колокольчикова
- ЛКАктриса
Лаура
Кирос
- КЛСценарист
Кармен
Лопес-Ареаль
- ЭНСценарист
Эрик
Наварро
- ИГПродюсер
Иван
Гордон
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс