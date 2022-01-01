Три мудреца против Санты
Wink
Детям
Три мудреца против Санты

Три мудреца против Санты (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.02022, Reyes contra Santa
Боевики, Комедии99 мин12+
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Сюжет

Волшебная сказка о том, как волхвы Мельхиор, Гаспар и Бальтазар решили перехватить звание рождественского символа у Санта-Клауса. Три мудреца, присутствовавшие при рождении Иисуса под видом торговцев, приезжают в Мадрид и понимают, что их традиционное представление о Рождестве полностью перевернул Санта-Клаус, склонивший детей на свою сторону модными гаджетами и пиаром в современных медиа. Волхвы планируют бросить ему вызов, но появление Крампуса заставляет их объединить усилия. онлайн

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb