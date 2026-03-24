Девочка Инди, фанатка слайма и талантливая изобретательница, наживает себе врага, который мечтает о ее славе. Красочная комедия «Слайм. Очень липкое приключение» — вторая часть детской франшизы о ярких похождениях непоседливой героини.



У школьницы Инди все идет отлично: видеоблог о слайме, который она ведет с подружкой Оливией, набрал больше миллиона подписчиков, а на грядущей церемонии награждения ей собираются вручить приз за слаймовые достижения. Однако Инди не может прийти на мероприятие с пустыми руками и собирается представить там новое изобретение. Тем временем мальчик по имени Бенджи тоже пытается придумать рецепт слайма, однако ему не хватает воображения. Опозорившись на весь интернет во время встречи с Инди, Бенджи теперь хочет забрать у нее все, что делает ее счастливой.



Чем завершится их противостояние, вы узнаете из фильма «Слайм. Очень липкое приключение» (2021), найти который вы сможете на Wink.

