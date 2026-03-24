Слайм. Очень липкое приключение
Wink
Детям
Слайм. Очень липкое приключение
9.22021, De nog grotere slijmfilm
Комедия, Приключения80 мин6+
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Слайм. Очень липкое приключение (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Девочка Инди, фанатка слайма и талантливая изобретательница, наживает себе врага, который мечтает о ее славе. Красочная комедия «Слайм. Очень липкое приключение» — вторая часть детской франшизы о ярких похождениях непоседливой героини.

У школьницы Инди все идет отлично: видеоблог о слайме, который она ведет с подружкой Оливией, набрал больше миллиона подписчиков, а на грядущей церемонии награждения ей собираются вручить приз за слаймовые достижения. Однако Инди не может прийти на мероприятие с пустыми руками и собирается представить там новое изобретение. Тем временем мальчик по имени Бенджи тоже пытается придумать рецепт слайма, однако ему не хватает воображения. Опозорившись на весь интернет во время встречи с Инди, Бенджи теперь хочет забрать у нее все, что делает ее счастливой.

Чем завершится их противостояние, вы узнаете из фильма «Слайм. Очень липкое приключение» (2021), найти который вы сможете на Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.7 IMDb