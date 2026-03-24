Две лучшие подружки борются с производителем игрушек, который хочет лишить детей слайма. Семейная комедия «Слайм. Липкое приключение» — фильм, полный ярких красок, смеха и веселья.



Инди и Оливия обожают слайм и, конечно же, не могут упустить шанс поучаствовать в конкурсе в честь Международного дня слайма. Его участникам предстоит придумать и сделать самый оригинальный слайм, и девочки с головой погружаются в подготовку. Но хозяин местного завода игрушек по имени Доминик Дюфф уверен, что его продукция — это все, что нужно детям. Почувствовав угрозу своему делу, он разрабатывает хитроумный план, благодаря которому он сможет запретить слайм во всем мире.



Удастся ли Инди и Оливии его остановить, расскажет фильм «Слайм. Липкое приключение» (2020). Включайте яркую комедию в онлайн-кинотеатре Wink.

