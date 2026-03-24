Слайм. Липкое приключение
Wink
Детям
Слайм. Липкое приключение
8.92020, De grote slijmfilm
Комедия, Приключения79 мин6+
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Слайм. Липкое приключение (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Две лучшие подружки борются с производителем игрушек, который хочет лишить детей слайма. Семейная комедия «Слайм. Липкое приключение» — фильм, полный ярких красок, смеха и веселья.

Инди и Оливия обожают слайм и, конечно же, не могут упустить шанс поучаствовать в конкурсе в честь Международного дня слайма. Его участникам предстоит придумать и сделать самый оригинальный слайм, и девочки с головой погружаются в подготовку. Но хозяин местного завода игрушек по имени Доминик Дюфф уверен, что его продукция — это все, что нужно детям. Почувствовав угрозу своему делу, он разрабатывает хитроумный план, благодаря которому он сможет запретить слайм во всем мире.

Удастся ли Инди и Оливии его остановить, расскажет фильм «Слайм. Липкое приключение» (2020). Включайте яркую комедию в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.6 IMDb