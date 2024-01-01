Супер папочка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Отец по ошибке дарит сыну блокнот вместо книги, и теперь ему приходится притворяться, что его подарок может исполнять желания. Комедия «Супер папочка» — фильм с Ахмедом Силлой о том, что настоящая жизнь интереснее фантазий.



Том очень любит маленького сынишку Габи, но даже с�ам мальчик знает, что у отца ветер в голове. Он чуть не забыл, что у Габи скоро день рождения, и купил подарок впопыхах. Том надеялся поделиться с сыном любимой книжкой детства, сказкой «Маленький принц», но вместо этого он схватил в магазине блокнот с похожей обложкой. Чтобы не расстраивать Габи, отец говорит, что это не простой блокнот, а волшебный: в него можно записывать желания, которые обязательно сбудутся. Теперь он будет стараться исполнять все, что желает Габи. А желания у мальчика непростые: например, быть невидимым, стать шпионом и встретить любимого супергероя.



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