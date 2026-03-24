Инди должна отправиться в джунгли, чтобы не допустить исчезновения слайма во всем мире. Фэнтези «Слайм. Самое липкое приключение» — фильм о спасении самой веселой игрушки на свете.



Известная на все Нидерланды блогер Инди выпускает захватывающие ролики о слайме. Однако за кадром девушка чувствует себя смертельно уставшей: ей хочется больше времени проводить с друзьями, а не рассказывать фанатам об игрушках. Впрочем, надолго отойти от дел Инди не удается. Волшебный ингредиент, который используют при изготовлении слайма, почти закончился, а его источник спрятан на другом конце света в джунглях. Когда Инди узнает, что на поиски источника отправился ее давний враг Доминик Дюфф, она решает остановить его любой ценой.



Кто придет ей на помощь в этой опасной поездке, вы узнаете из фильма «Слайм. Самое липкое приключение» (2022), который найдете на Wink.

