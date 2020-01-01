Пушистый патруль (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Бродячие животные помогают потерявшейся собаке вновь найти своих любимых хозяев. Семейное приключение «Пушистый патруль» — фильм о говорящих зверях, которые готовы прийти на выручку друг другу.
Очаровательная черно-белая собака Ласми выпадает из багажника машины во время переезда своей семьи. Пытаясь найти хозяев, Ласми встречает бродячего лабрадора Аарона, который обещает помочь ей снова оказаться дома. Аарон знакомит Ласми со стаей дружных уличных собак под предводительством чихуахуа по кличке Генерал. Вместе они отправляются в опасное путешествие по столице Перу. Им предстоит столкнуться со злодеями, для которых псы — лишь способ заработать денег.
Какие испытания ждут животных в большом городе, расскажет фильм «Пушистый патруль» (2020). Смотреть онлайн его вы сможете н нашем видеосервисе Wink.
Пушистый патруль смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрСемейный
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- CLРежиссёр
Carlitos
Landeo
- ККАктёр
Карлос
Каселла
- ПГАктёр
Польд
Гастельо
- ПСАктёр
Пьетро
Сибилье
- NAАктёр
Nico
Ames
- NAАктёр
Nico
Argelo
- NFАктёр
Nicolás
Fantinato
- AGАктриса
Airam
Galliani
- JRАктёр
Jean
Rivera Jurado
- SOАктриса
Stephanie
Orúe
- ТПАктриса
Тити
Плаза
- ДСАктёр
Джуниор
Сильва
- АОСценарист
Адриан
Очоа
- MGПродюсер
María
Grazia Dolci
- JRХудожник
Jean
Rivera Jurado
- ПРОператор
Педро
Ривас