Пушистый патруль (фильм, 2020) смотреть онлайн

Бродячие животные помогают потерявшейся собаке вновь найти своих любимых хозяев. Семейное приключение «Пушистый патруль» — фильм о говорящих зверях, которые готовы прийти на выручку друг другу.



Очаровательная черно-белая собака Ласми выпадает из багажника машины во время переезда своей семьи. Пытаясь найти хозяев, Ласми встречает бродячего лабрадора Аарона, который обещает помочь ей снова оказаться дома. Аарон знакомит Ласми со стаей дружных уличных собак под предводительством чихуахуа по кличке Генерал. Вместе они отправляются в опасное путешествие по столице Перу. Им предстоит столкнуться со злодеями, для которых псы — лишь способ заработать денег.



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