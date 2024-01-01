Эллиот и магический шар (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Эллиот и магический шар» (2024) — это канадская семейная кинолента, которая продолжает традиции фэнтези, ориентированного на подростковую аудиторию. Эллиот, юный герой, вместе с друзьями оказывается в эпицентре борьбы с коварным злодеем по имени Хексенмейстер.
Хексенмейстер, сбежавший из тюрьмы, намерен осуществить свои зловещие планы и уничтожить город Викенсбург, используя древний магический артефакт, который способен вызвать разрушительное наводнение. Эллиоту и его друзьям непременно нужно остановить злодея! Фильм сочетает элементы приключений, магии и дружбы, подчеркивая, как важно поддерживать друг друга в трудные времена.
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Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
- РБРежиссёр
Ричард
Боддингтон
- СЭАктёр
Сэм
Эш Арнольд
- НБАктёр
Натаниэл
Бэйкон
- СБАктёр
Стив
Байерс
- КФАктёр
Колин
Фокс
- ДГАктёр
Дженсен
Геринг
- АНАктёр
Адам
Николсон
- ЭПАктриса
Эрин
Питт
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- КСАктёр
Кристофер
Сеиврайт
- КУАктриса
Кэтрин
Уайт
- РБСценарист
Ричард
Боддингтон
- РБПродюсер
Ричард
Боддингтон
- СБПродюсер
Стив
Ба�йерс
- ШСПродюсер
Шон
Сторер
- РБМонтажёр
Ричард
Боддингтон
- СЧОператор
Стивен
Чандлер Уайтхед