Эллиот и магический шар (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Эллиот и магический шар» (2024) — это канадская семейная кинолента, которая продолжает традиции фэнтези, ориентированного на подростковую аудиторию. Эллиот, юный герой, вместе с друзьями оказывается в эпицентре борьбы с коварным злодеем по имени Хексенмейстер.



Хексенмейстер, сбежавший из тюрьмы, намерен осуществить свои зловещие планы и уничтожить город Викенсбург, используя древний магический артефакт, который способен вызвать разрушительное наводнение. Эллиоту и его друзьям непременно нужно остановить злодея! Фильм сочетает элементы приключений, магии и дружбы, подчеркивая, как важно поддерживать друг друга в трудные времена.



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