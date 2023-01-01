Wink
Детям
Эллиот и магический шар
Актёры и съёмочная группа фильма «Эллиот и магический шар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эллиот и магический шар»

Режиссёры

Ричард Боддингтон

Ричард Боддингтон

Richard Boddington
Режиссёр

Актёры

Сэм Эш Арнольд

Сэм Эш Арнольд

Sam Ashe Arnold
АктёрChad
Натаниэл Бэйкон

Натаниэл Бэйкон

Nathaniel Bacon
АктёрMr. Obarski
Стив Байерс

Стив Байерс

Steve Byers
АктёрUncle Dave
Колин Фокс

Колин Фокс

Colin Fox
АктёрProfessor McAuliffe
Дженсен Геринг

Дженсен Геринг

Jensen Gering
АктёрElliott Lucas
Адам Николсон

Адам Николсон

Adam Nicholson
АктёрAgent Tracey
Эрин Питт

Эрин Питт

Erin Pitt
АктрисаScarlett
Дениз Ричардс

Дениз Ричардс

Denise Richards
АктрисаCeline Lucas
Джулиан Ричингс

Джулиан Ричингс

Julian Richings
АктёрMr. Hexenmeister
Кристофер Сеиврайт

Кристофер Сеиврайт

Christopher Seivright
АктёрAgent Connie
Кэтрин Уайт

Кэтрин Уайт

Catherine White
АктрисаWillow Darkwood

Сценаристы

Ричард Боддингтон

Ричард Боддингтон

Richard Boddington
Сценарист

Продюсеры

Ричард Боддингтон

Ричард Боддингтон

Richard Boddington
Продюсер
Стив Байерс

Стив Байерс

Steve Byers
Продюсер
Шон Сторер

Шон Сторер

Shawn Storer
Продюсер

Монтажёры

Ричард Боддингтон

Ричард Боддингтон

Richard Boddington
Монтажёр

Операторы

Стивен Чандлер Уайтхед

Стивен Чандлер Уайтхед

Stephen Chandler Whitehead
Оператор