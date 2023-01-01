Новая история Франца (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

У десятилетнего Франца и его друзей Габи и Эберхарда начинаются долгожданные летние каникулы, когда ребята могут веселиться, играть и купаться. Однако Габи и Эбер после очередной ссоры больше не разговарив�ают друг с другом, и Франц всеми силами пытается их помирить. Зная, что Габи увлекается детективными расследованиями и хочет поймать грабителя, который держит в напряжении всю Вену, Франц обращает внимание друзей на свою соседку фрау Бергер, которая, по его мнению, ведет себя крайне подозрительно. Юные детективы начинают вести слежку за женщиной, тайно преследуя ее повсюду и тщательно собирая доказательства ее «ужасных преступлений».



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