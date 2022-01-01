Сокровища Тома Сойера (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Компания друзей-подростков и мама одного из них ищут легендарный клад Тома Сойера. Добрый приключенческий фильм от режиссера дилогии «Дельфин Берни», вдохновленный знаменитыми рассказами Марка Твена.



Старшеклассники мечтают заполучить золото, которым владел тот самый Том Сойер из книг Марка Твена. Заводила их компании узнает, что американский классик и Сойер крепко дружили и знаменитый клад запрятан где-то в надежном месте. На поиски вместе с группой подростков отправляется и мама одного из них, учительница, которая тоже верит, что культовые сокровища можно отыскать с помощью секретной карты. Однако в гонке за кладом у них появляются опасные конкуренты.



Какие захватывающие приключения ждут ребят? Отправляйтесь в яркое путешествие вместе с компанией неугомонных кладоискателей — «Сокровища Тома Сойера», фильм 2023 года, смотреть онлайн можно на нашем сервисе.



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