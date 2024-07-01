Мой любимый чемпион (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

8.82024, Мой любимый чемпион
Семейный, Приключения94 мин6+
13-летняя Саша пытается сохранить любимого коня. Семейное кино с Екатериной Вилковой и Егором Бероевым
О фильме
«Мой любимый чемпион» (2024) — фильм о дружбе девочки Саши и коня Джонатана, который понимает ее гораздо лучше, чем сверстники и даже мама. В ролях — Екатерина Вилкова, Егор Бероев, Илья Любимов и другие.
Саше всего 13 лет, но она отлично держится в седле и участвует в скачках, выступая со своим жеребцом Джонатаном, который раньше принадлежал ее отцу. Мама Саши считает, что коня нужно продать, ведь у него сложный характер, а содержать лошадь очень дорого. Сашу поддерживает ее бабушка, и вместе они будут бороться, чтобы сохранить такого верного друга.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
2.2 IMDb