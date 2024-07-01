Мой любимый чемпион (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

«Мой любимый чемпион» (2024) — фильм о дружбе девочки Саши и коня Джонатана, который понимает ее гораздо лучше, чем сверстники и даже мама. В ролях — Екатерина Вилкова, Егор Бероев, Илья Любимов и другие.



Саше всего 13 лет, но она отлично держится в седле и участвует в скачках, выступая со своим жеребцом Джонатаном, который раньше принадлежал ее отцу. Мама Саши считает, что коня нужно продать, ведь у него сложный характер, а содержать лошадь очень дорого. Сашу поддерживает ее бабушка, и вместе они будут бороться, чтобы сохранить такого верного друга.



Получится ли у Саши оставить Джонатана?


