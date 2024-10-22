Осиротевшие брат и сестра пытаются выжить в индийских трущобах и прийти к мечте. Семейное драмеди «Маленькая принцесса» — фильм из Индии о доброте и любви, которые сильнее царящей вокруг несправедливости.



Девочка Пьяли и ее старший брат Зиях родились в Кашмире, но оказались в трущобах города Кочин. У них нет родителей, но они не теряют надежды выбраться из нищеты. Зиях продает безделушки под началом местного мафиози, не стесняющегося пользоваться детским трудом. Однажды его босс требует, чтобы попрошайничать отправилась и Пьяли, но Зиях не может этого допустить. Дети бегут из трущоб, и мальчик устраивается работать на склад. Он обещает сестре, что построит дом, где они смогут спрятаться от напастей внешнего мира.



Удастся ли ему добиться цели, расскажет «Маленькая принцесса». В хорошем качестве фильм можно смотреть на Wink.

