Лошадь Чарли фильм смотреть онлайн

9.02022, Heart of a Champion
Драма, Семейный82 мин6+
Чарли давно мечтала о собственной лошади и готова на все, чтобы добиться цели. Душевная история о дружбе
О фильме
Эдвард Ферлонг и Каспер Ван Дин напоминают о себе в душевном кино о девочке, которая подружилась с потерянной лошадью. Переезд в новый город, развод родителей, новая школа — четырнадцатилетняя Чарли переживает трудный, наполненный стрессами период. Однажды в гостях у отца она слышит, как он говорит своему другу Клинту, что готов исполнить любое желание дочери. Чарли загадывает лошадь в подарок, но наутро родитель отказывается от своих слов по финансовым соображениям. Тогда на помощь Чарли приходит Клинт. Они вместе пытаются найти бюджетного скакуна и в итоге случайно натыкаются на бесхозную лошадь. Чарли начинает ухаживать за ней и готовиться к родео. Юную наездницу ждут непростые испытания на пути к мечте.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- БКРежиссёр
Брэд
Келлер
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ЯГАктриса
Яя
Госселин
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- МДАктёр
Мейджор
Додж мл.
- ККАктёр
Карсон
Каннингэм
- ХФАктёр
Хуан
Фиоль
- МХАктриса
Морган
Хэррингтон
- МЭАктёр
Мигель
Эндрюс
- ГКАктриса
Габриэлла
Капони
- БДАктёр
Брайан
Дуонг
- ЭФПродюсер
Эдвард
Ферлонг
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- РГОператор
Рон
Гонзалез