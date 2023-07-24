Лошадь Чарли фильм смотреть онлайн

Лошадь Чарли
Лошадь Чарли
9.02022, Heart of a Champion
Драма, Семейный82 мин6+
Чарли давно мечтала о собственной лошади и готова на все, чтобы добиться цели. Душевная история о дружбе
Эдвард Ферлонг и Каспер Ван Дин напоминают о себе в душевном кино о девочке, которая подружилась с потерянной лошадью. Переезд в новый город, развод родителей, новая школа — четырнадцатилетняя Чарли переживает трудный, наполненный стрессами период. Однажды в гостях у отца она слышит, как он говорит своему другу Клинту, что готов исполнить любое желание дочери. Чарли загадывает лошадь в подарок, но наутро родитель отказывается от своих слов по финансовым соображениям. Тогда на помощь Чарли приходит Клинт. Они вместе пытаются найти бюджетного скакуна и в итоге случайно натыкаются на бесхозную лошадь. Чарли начинает ухаживать за ней и готовиться к родео. Юную наездницу ждут непростые испытания на пути к мечте.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

