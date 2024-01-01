Дети леса (фильм, 2024) смотреть онлайн

Подросток, способный превращаться в пуму, попадает в особую школу, где учатся такие же оборотни, как и он сам. Приключенческое фэнтези «Дети леса» — экранизация мирового бестселлера Кати Брандис.



С вид�у Джей — обычный школьник. Он растет в любящей приемной семье, но частенько видит странные сны, где превращается в пуму и резвится в лесу со своими родичами. Надеясь помочь Джею, родители отправляют его в интернат для детей с проблемами самоидентификации. Однако это всего лишь прикрытие — на самом деле это школа для оборотней всех мастей, которым здесь помогают овладеть необычными способностями. Главный спонсор школы — миллионер Эндрю Миллиг. Как и Джей, он может становиться пумой, но это не единственное, что сближает его с новым учеником. Миллигу необходима помощь в одном деле, которое заставит мальчика всерьез задуматься о собственной природе.



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