Фильм Распаковка

О фильме
Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом — выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- СПАктриса
София
Петрова
- УЧАктриса
Ульяна
Чжан
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Александр
Новиков
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- ВСАктёр
Владислав
Солодов
- АБСценарист
Александр
Бережной
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АТХудожник
Александр
Трещинский
- ТСХудожница
Татьяна
Стаселович
- ТАХудожница
Татьяна
Агафонова
- ИКМонтажёр
Игорь
Кузавка
- ВПОператор
Вадим
Потеев