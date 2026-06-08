Фильм Распаковка

Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом — выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания.

