Лесной разбойник (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Двое друзей пытаются вернуть кофемолку, украденную злым разбойником. Семейная сказка по мотивам книг знаменитого немецкого писателя Отфрида Пройслера. Уже несколько лет разбойник Хотценплотц держит в страхе жителей маленькой деревни, но местной полиции как будто нет до него дела. Когда злодей похищает музыкальную кофемолку у беспомощной старушки, ее внук Касперл вместе с верным другом Сеппелем решают сами вернуть украденную вещь. К сожалению, все идет не по плану, и мальчики оказываются в плену у Хотценплотца. Тот оставляет Сеппеля себе и продает Касперла своему сообщнику-волшебнику, давно мечтавшему о слуге, который каждый день будет чистить для него картошку. Теперь друзьям предстоит обвести злодеев вокруг пальца и найти способ выбраться на свободу. Об их приключениях расскажет «Лесной разбойник» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на Wink!
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаэль
Крумменахер
- Актриса
Хеди
Кригескотте
- НОАктёр
Николас
Офчарек
- ХМАктёр
Ханс
Марквардт
- БЙАктёр
Бенедикт
Йенке
- КПАктриса
Кристиана
Пауль
- КПАктриса
Катя
Пройс
- МГАктёр
Максимилиан
Герлингер
- ОДАктёр
Олли
Диттрих
- Актёр
Аугуст
Диль
- ЛВАктриса
Луна
Ведлер
- МПСценарист
Маттиас
Пахт
- ОПСценарист
Отфрид
Пройслер
- Продюсер
Якоб
Клауссен
- МФМонтажёр
Макс
Феи