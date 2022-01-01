Лесной разбойник
Wink
Детям
Лесной разбойник
8.62022, Der Räuber Hotzenplotz
Комедии, Криминал102 мин6+
Двое друзей отправляются в лес, чтобы найти грабителя, и открывают волшебный мир

Лесной разбойник (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двое друзей пытаются вернуть кофемолку, украденную злым разбойником. Семейная сказка по мотивам книг знаменитого немецкого писателя Отфрида Пройслера. Уже несколько лет разбойник Хотценплотц держит в страхе жителей маленькой деревни, но местной полиции как будто нет до него дела. Когда злодей похищает музыкальную кофемолку у беспомощной старушки, ее внук Касперл вместе с верным другом Сеппелем решают сами вернуть украденную вещь. К сожалению, все идет не по плану, и мальчики оказываются в плену у Хотценплотца. Тот оставляет Сеппеля себе и продает Касперла своему сообщнику-волшебнику, давно мечтавшему о слуге, который каждый день будет чистить для него картошку. Теперь друзьям предстоит обвести злодеев вокруг пальца и найти способ выбраться на свободу. Об их приключениях расскажет «Лесной разбойник» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на Wink!

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb