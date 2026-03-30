Подросткам‑оборотням предстоит спасти школу-интернат от козней бывшего наставника. Фильм «Дети леса 2» (2026) ждет вас на Wink — продолжение семейного фэнтези по книгам Кати Брандис.



Человек‑пума Караг учится в секретной академии «Кристалл» — месте, где дети с необычной способностью превращаться в животных постигают премудрости жизни. Но на сердце у мальчика тяжело: он скучает по семье. А тут еще и беда подкралась — школе грозит опасность из‑за злодейского плана бывшего наставника Эндрю Миллинга. Однажды Миллинг предлагает подростку сделку: ложные показания на совете академии — и встреча с родными. Охваченный надеждой, Караг соглашается, не подозревая о темных замыслах ментора. Теперь герою вместе с верными друзьями — волчицей по имени Тикаани, озорной белкой Холли и бизоном Брендоном — предстоит распутать хитрую интригу и защитить академию любой ценой.



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