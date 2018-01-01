Wink
Детям
Дети леса 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети леса 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети леса 2»

Режиссёры

Свен Унтервальдт мл.

Свен Унтервальдт мл.

Sven Unterwaldt Jr.
Режиссёр

Актёры

Ойген Баудер

Ойген Баудер

Eugen Bauder
Актёр
Мориц Бляйбтрой

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
Актёр
Мартина Гедек

Мартина Гедек

Martina Gedeck
Актриса
Лукас Грегорович

Лукас Грегорович

Lukas Gregorowicz
Актёр
Флориан Гюнтер

Флориан Гюнтер

Florian Günther
Актёр
Ханна Херцшпрунг

Ханна Херцшпрунг

Hannah Herzsprung
Актриса
Луна Арвен Крюгер

Луна Арвен Крюгер

Luna Arwen Krüger
Актриса
Оливер Мазуччи

Оливер Мазуччи

Oliver Masucci
Актёр
Антон Нури

Антон Нури

Anton Noori
Актёр
Лиски Пантолер

Лиски Пантолер

Lissy Pernthaler
Актриса
Том Шиллинг

Том Шиллинг

Tom Schilling
Актёр
Давид Шюттер

Давид Шюттер

David Schütter
Актёр
Давид Вурава

Давид Вурава

David Wurawa
Актёр

Сценаристы

Катя Брандис

Катя Брандис

Katja Brandis
Сценарист
Дэвид Сандрёйтер

Дэвид Сандрёйтер

David Sandreuter
Сценарист

Продюсеры

Коринна Менер

Коринна Менер

Corinna Mehner
Продюсер

Композиторы

Анна Катрин Дерн

Анна Катрин Дерн

Anne-Kathrin Dern
Композитор