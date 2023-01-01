Красные башмачки: Новая глава (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Подающая надежды балерина бросает танцы после смерти сестры, но вскоре возвращается в родную академию — уже не как студентка, а как уборщица. Вдохновляющая драма «Красные башмачки: Новая глава» — фильм 2023 года о пути к мечте.



Молодая балерина Саманта готовится к своему первому выступлению в крупной постановке. Перед самым выходом на сцену ей звонит сестра, чтобы пожелать удачи, но именно в этот момент ее сбивает машина. Трагедия ставит крест на дебюте Саманты, она решает завязать с танцами и заводит дружбу с мелкой воришкой Евой. Когда их двоих ловят при попытке обчистить магазин, в качестве наказания Саманте назначают общественные работы. Теперь она работает уборщицей в балетной академии, где раньше училась, но вскоре судьба вновь вернет ее на сцену.



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