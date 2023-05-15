Принцесса балета (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Чернокожая девочка поступает в балетную школу, где встречается с предрассудками одноклассниц и преподавателей — французское драмеди о пути к мечте. 12-летняя школьница Нинэ живет с родителями в пригороде Парижа. Денег у них немного, а перспектив, кажется, еще меньше. Но семья поддерживает Нинэ в ее стремлении к большой мечте — стать примой-балериной. Дорога к большой сцене терниста и начинается с поступления в престижную балетную школу. Для Нинэ это особенно тяжело, ведь она — чернокожая, и не все члены приемной комиссии готовы это принять. Против ее обучения выступает директорша школы, которая соглашается взять ее только под давлением коллег. Даже начав заниматься, девочка сталкивается с неприятием других учениц, не желающих принимать ее в коллектив. Но Нинэ упорна и не собирается мириться с дискриминацией.

