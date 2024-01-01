Волшебный единорог (фильм, 2024) смотреть онлайн

Подружившаяся с магическим животным девочка встает на защиту заветного леса. Семейная сказка «Волшебный единорог» — фильм о дружбе и поддержке, которые сильнее подлости.



Девочка Вайолет потеряла родителей и теперь живет с родственниками неподалеку от леса. Однажды, гуляя по окрестностям, она находит самого настоящего единорога, с которым у нее завязывается дружба. Вайолет навещает волшебного скакуна каждый день и даже знакомит с ним своих кузенов, которые обещают держать это чудесное открытие в тайне. Однако лесу грозит опасность: местный бизнесмен намерен сровнять его с землей, чтобы возвести на этом месте новые здания. Вайолет намерена защитить лес и своего друга-единорога, но в этом деле ей понадобятся союзники.



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