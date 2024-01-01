Волшебный единорог
Wink
Детям
Волшебный единорог
8.42024, Tale of the Forest Unicorn
Фэнтези, Семейный78 мин6+

Волшебный единорог (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Подружившаяся с магическим животным девочка встает на защиту заветного леса. Семейная сказка «Волшебный единорог» — фильм о дружбе и поддержке, которые сильнее подлости.

Девочка Вайолет потеряла родителей и теперь живет с родственниками неподалеку от леса. Однажды, гуляя по окрестностям, она находит самого настоящего единорога, с которым у нее завязывается дружба. Вайолет навещает волшебного скакуна каждый день и даже знакомит с ним своих кузенов, которые обещают держать это чудесное открытие в тайне. Однако лесу грозит опасность: местный бизнесмен намерен сровнять его с землей, чтобы возвести на этом месте новые здания. Вайолет намерена защитить лес и своего друга-единорога, но в этом деле ей понадобятся союзники.

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Страна
Великобритания
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.5 IMDb