Слайм. Бесконечно липкое приключение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Инди и ее друзья пытаются остановить загадочную эпидемию, из-за которой люди становятся злыми. Фантастическая комедия «Слайм. Бесконечно липкое приключение» — фильм о том, как забывать старые обиды и найти новых приятелей.



В небе над Землей начинают появляться грозные слаймовые облака. Те, кому не посчастливится попасть под их влияние, становятся злобными и вредными. Такая участь постигла родителей девушки Инди, знаменитой экспертки по слайму. Чтобы спасти мир от загадочной угрозы, Инди понадобится помощь старой подруги Дуни, с которой они не разговаривают уже год. Отбросив в сторону разногласия, Инди, Дуня и ее сосед Марвин обнаруживают, что за глобальным катаклизмом стоит злодейка по имени Ксения Кобальт, завладевшая могущественным слайм-камнем. К счастью, в предстоящей битве ребята будут не одни: им поможет настоящий пришелец.



Присоединится к сражению против Ксении Кобальт вы можете, если будете смотреть «Слайм. Бесконечно липкое приключение» (2023) на Wink.

