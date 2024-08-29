Ловушка для призраков (фильм, 2019) смотреть онлайн

Ловушка для призраков
Ловушка для призраков
8.72019, Die Drei !!!
Приключения, Семейный97 мин12+
О фильме

Три школьницы расследуют тайны молодежного театра, где происходят загадочные события. Приключенческий фильм «Ловушка для призраков» — захватывающий детектив из Германии для всех возрастов.

Девочки Франци, Мари и Ким — лучшие подруги, которые проводят вместе каждый день. У них есть хобби: расследования. Благодаря этому о них знает даже местная полиция. Во время очередных летних каникул троица решила взять перерыв и поучаствовать в театральной постановке «Питера Пэна» по руководством эксцентричного режиссера Роберта Вильхельмса. Однако репетиции омрачаются странными событиями: детей начинают пугать страшные звуки и мигающий свет, а на стенах появляются жуткие надписи. Кто-то пытается спугнуть всех участников, но три девочки-детектива докопаются до правды.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.0 IMDb