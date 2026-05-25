Переломный момент (фильм, 2025) смотреть онлайн

Юноша, ставший восходящей звездой академической гребли, после унизительного поражения вынужден собирать собственную команду для состязаний. Фильм «Переломный момент» — спортивная драма о подлинных достижениях.



Ученик престижной гимназии Артем подает больше надежды в гребле. Спортивные успехи делают его высокомерным и самоуверенным, но роковая ошибка в одночасье меняет его жизнь: новая лодка сломана, вчерашние поклонники смеются над ним, а для того, чтобы оправиться от полученной травмы, нужна длительная реабилитация. Но что самое страшное, под угрозой оказывается его место в гимназии. Однако Артем не сдается и вызывается собрать новую команду, чтобы вновь завоевывать вершины турниров.



Сможет ли он заслужить уважение тех, кого раньше не считал себе ровней, вы узнаете из драмы «Переломный момент». Фильм 2025 года можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

