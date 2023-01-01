Жюль в стране индейцев (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мальчик с редкой болезнью кожи присоединяется к девочке-индианке, чтобы найти ее мать. Семейная приключенческая драма «Жюль в стране индейцев» — фильм о принятии и борьбе с предрассудками.



1940 год. Холодным зимним днем мальчик по имени Жюль вместе с матерью приезжают в Канаду к его дяде. У Жюля редкая болезнь кожи, из-за которой над ним издеваются остальные дети. Мальчик не может ходить в школу и остается в своей комнате в компании книг. Но вот однажды его пес убегает в лес и, пытаясь его поймать, Жюль встречает Ашу — девочку из племени коренных американцев. Она уверена, что ее мать знает, как вылечить Жюля, вот только Аша понятия не имеет, где ее искать. К счастью, Жюль знает из книг, что где-то существует индейская резервация, и отправляется на ее поиски вместе с Ашей.



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