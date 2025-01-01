Пушистые каникулы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фантазерка Маяи городской мальчишка Янпытаются спасти летний лагерь отковарного застройщика. Дляэтого имнужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда невидел. Но, если верить ворчливому скунсу, онживет всамой чаще леса. Недолго думая, Маяи Янотправляются вопасное иполное невероятных знакомств приключение.



