Пушистые каникулы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Пушистые каникулы
8.02025, Campamento Garra de Oso
Комедия, Семейный6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фантазерка Маяи городской мальчишка Янпытаются спасти летний лагерь отковарного застройщика. Дляэтого имнужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда невидел. Но, если верить ворчливому скунсу, онживет всамой чаще леса. Недолго думая, Маяи Янотправляются вопасное иполное невероятных знакомств приключение.

Страна
Испания, Португалия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения

Рейтинг

5.3 IMDb