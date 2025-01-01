Пушистые каникулы (фильм, 2025) смотреть онлайн
8.02025, Campamento Garra de Oso
Комедия, Семейный6+
О фильме
Фантазерка Маяи городской мальчишка Янпытаются спасти летний лагерь отковарного застройщика. Дляэтого имнужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда невидел. Но, если верить ворчливому скунсу, онживет всамой чаще леса. Недолго думая, Маяи Янотправляются вопасное иполное невероятных знакомств приключение.
СтранаИспания, Португалия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
Рейтинг
5.3 IMDb
- СКРежиссёр
Сильвия
Кер
- АААктриса
Анабель
Алонсо
- ЭСАктёр
Эдуард
Сото
- ГДАктёр
Гонсалу
Диниш
- ЭКАктриса
Элизабет
Казановас
- АГАктёр
Адриан
Гроссер
- КЛАктёр
Карлос
Латре
- ИГАктёр
Иньиго
Гальяно
- АМАктриса
Ана
Моргаде
- КААктриса
Каролина
Аллер
- МАСценарист
Марта
Арменголь
- МППродюсер
Марина
Падро Таргарона
- ХППродюсер
Хоакин
Падро
- МТПродюсер
Мар
Таргарона
- КАХудожница
Клара
Альварес