Необыкновенные приключения Бастера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Весёлый 11-летний подросток Бастер мечтает стать одним из величайших магов Дании.



Его цель — выиграть в шоу талантов, которое состоится этим летом, поэтому Бастер каждый день тренируется со своим старым другом, волшебником мистером Ларсеном. На пути к победе Бастера ждут преграды, сложности и испытания.



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