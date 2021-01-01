Необыкновенные приключения Бастера
Wink
Детям
Необыкновенные приключения Бастера
8.62021, Buster: Oregon Mortensen
Семейные91 мин12+

Необыкновенные приключения Бастера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Весёлый 11-летний подросток Бастер мечтает стать одним из величайших магов Дании.

Его цель — выиграть в шоу талантов, которое состоится этим летом, поэтому Бастер каждый день тренируется со своим старым другом, волшебником мистером Ларсеном. На пути к победе Бастера ждут преграды, сложности и испытания.

Необыкновенные приключения Бастера смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Дания
Качество
Full HD
Жанры
Семейные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb