Необыкновенные приключения Бастера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Весёлый 11-летний подросток Бастер мечтает стать одним из величайших магов Дании.
Его цель — выиграть в шоу талантов, которое состоится этим летом, поэтому Бастер каждый день тренируется со своим старым другом, волшебником мистером Ларсеном. На пути к победе Бастера ждут преграды, сложности и испытания.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ММРежиссёр
Мартин
Миэ-Ренар
- МВАктёр
Манфред
Вебер Кортцен
- ММАктёр
Магнус
Милланг
- ИСАктриса
Иби
Стовинг
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- КЯАктриса
Керстин
Яннеруп Гьезинг
- ВМАктриса
Виола
Мартинсен
- БСАктёр
Бертил
Смит
- ЛПАктриса
Линда
Педерсен
- ДНСценарист
Джеспер
Н. Кристиансен
- БРСценарист
Бьярне
Реутер
- СБМонтажёр
Сорен
Б. Эбби
- ФБКомпозитор
Франс
Бак
- КХКомпозитор
Келль
Хонинг Ибсен