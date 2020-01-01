8.62020, Dino Dana: The Movie
Фэнтези, Семейные73 мин6+
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Дино Дана (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
10-летняя Дана обожает динозавров и все, что с ними связано. Однажды она обнаруживает в себе способность видеть в своем городе настоящих, живых динозавров! Дана исследует новый, открывшийся для нее мир, и пытается раскры�ть все его тайны. Вместе с друзьями она хочет найти ответ на вопрос, почему, ученые находят так много останков взрослых динозавров, но совсем нет следов их детенышей… Девочка готова отправиться в незабываемое путешествие в парк Юрского периода, устроенный прямо на заднем дворе ее дома. Ей предстоит грандиознейшее приключение, полное опасностей и необыкновенных открытий.
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Информация
СтранаСША, Канада
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Приключения, Ф�энтези
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МЛАктриса
Микела
Люси
- ДХАктёр
Дональд
Хендерсон
- МДАктриса
Милли
Дэвис
- НКАктриса
Никола
Коррейя-Дамуд
- СЧАктриса
Саара
Чодри
- ЭПАктёр
Эмиш
Пател
- РМАктёр
Райан
Махлуф
- ТБАктёр
Трек
Буччино
- ДСАктёр
Джейсон
Спивак
- РЛАктёр
Ричи
Лоуренс
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- СЧАктёр дубляжа
Станислав
Черсков
- МЭКомпозитор
Майкл
Элла