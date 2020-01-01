Дино Дана
Wink
Детям
Дино Дана
8.62020, Dino Dana: The Movie
Фэнтези, Семейные73 мин6+
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Дино Дана (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

10-летняя Дана обожает динозавров и все, что с ними связано. Однажды она обнаруживает в себе способность видеть в своем городе настоящих, живых динозавров! Дана исследует новый, открывшийся для нее мир, и пытается раскрыть все его тайны. Вместе с друзьями она хочет найти ответ на вопрос, почему, ученые находят так много останков взрослых динозавров, но совсем нет следов их детенышей… Девочка готова отправиться в незабываемое путешествие в парк Юрского периода, устроенный прямо на заднем дворе ее дома. Ей предстоит грандиознейшее приключение, полное опасностей и необыкновенных открытий.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.1 IMDb