Дино Дана (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

10-летняя Дана обожает динозавров и все, что с ними связано. Однажды она обнаруживает в себе способность видеть в своем городе настоящих, живых динозавров! Дана исследует новый, открывшийся для нее мир, и пытается раскры�ть все его тайны. Вместе с друзьями она хочет найти ответ на вопрос, почему, ученые находят так много останков взрослых динозавров, но совсем нет следов их детенышей… Девочка готова отправиться в незабываемое путешествие в парк Юрского периода, устроенный прямо на заднем дворе ее дома. Ей предстоит грандиознейшее приключение, полное опасностей и необыкновенных открытий.



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