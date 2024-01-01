Фильм Волшебное яблоко

Злая колдунья Морьяна, потерпев поражение от доброй волшебницы, изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Чтобы вернуть себе власть, она придумывает хитрый план: выдать свою дочку Далию за молодого принца Альберта, вновь подчинив себе королевство. Однако Альберт, гуляя по лесу, встречает юную целительницу Ганку и влюбляется в неё. Девушка очарована милым и обходительным юношей, не догадываясь, кто перед ней. Но и принц не знает, что Ганка без пяти минут волшебница — это случится, когда в её родной деревне созреет чудо-яблоко. Наконец злодейский план Морьяны срабатывает, и принц, одурманенный заклятьем, собирается сыграть свадьбу с Далией. Но Ганка готова бороться за свою любовь даже без помощи волшебного яблока.



Волшебное яблоко покупка билетов в кино онлайн