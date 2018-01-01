Wink
Детям
Волшебное яблоко
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебное яблоко»

Режиссёры

Якуб Махала

Jakub Machala
Режиссёр

Актёры

Леона Скленичкова

Leona
АктрисаDalia
Адам Жура

Adam Joura
АктёрPrinc Albert
Кристина Турьянова

Kristína Turjanová
АктрисаMoriana
Давид Хартл

David Hartl
АктёрMatej
Франтишек Коварж

Frantisek Kovár
АктёрMastickar Ferko

Сценаристы

Катажина Молакова

Katarína Moláková
Сценарист
Ванда Ферианковия

Vanda Feriancovia
Сценарист

Монтажёры

Йозеф Эрла

Josef Erla
Монтажёр
Алена Спустова

Alena Spustová
Монтажёр
Либор Немескаль

Libor Nemeskal
Монтажёр

Композиторы

Онджей Брзобогатый

Ondrej Brzobohaty
Композитор