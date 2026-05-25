Школа волшебников
Wink
Детям
Школа волшебников
8.72025, Zrození alchymistky
Фэнтези, Семейный116 мин12+

Школа волшебников (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Девочка с врожденным талантом к чудесам отправляется туда, где ее могут научить контролировать свои удивительные способности. Фильм «Школа волшебников» — приключенческая сказка для всей семьи во вселенной фэнтези-хита «Принцесса и Руна времени».

В далеком королевстве в сиротском приюте жила-была Ариана. Когда ей исполнилось двенадцать лет, за девочкой явился королевский советник и выдающийся алхимик Архибальд, чтобы забрать ее в Школу волшебников. Архибальд знал, что Ариане доступны невиданные высоты мастерства, однако стоит ей поддаться дурному влиянию, мир окажется в опасности. Но даже в стенах школы учеников настигает новая угроза ведьма Мюриэль, когда-то побежденная принцессой Эллен, возвращается, чтобы отыскать могущественный артефакт.

Какие испытания поджидают Ариану, можно узнать, если смотреть «Школа волшебников» (2025) в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа волшебников»