Девочка с врожденным талантом к чудесам отправляется туда, где ее могут научить контролировать свои удивительные способности. Фильм «Школа волшебников» — приключенческая сказка для всей семьи во вселенной фэнтези-хита «Принцесса и Руна времени».



В далеком королевстве в сиротском приюте жила-была Ариана. Когда ей исполнилось двенадцать лет, за девочкой явился королевский советник и выдающийся алхимик Архибальд, чтобы забрать ее в Школу волшебников. Архибальд знал, что Ариане доступны невиданные высоты мастерства, однако стоит ей поддаться дурному влиянию, мир окажется в опасности. Но даже в стенах школы учеников настигает новая угроза ведьма Мюриэль, когда-то побежденная принцессой Эллен, возвращается, чтобы отыскать могущественный артефакт.



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