Школа волшебников (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Девочка с врожденным талантом к чудесам отправляется туда, где ее могут научить контролировать свои удивительные способности. Фильм «Школа волшебников» — приключенческая сказка для всей семьи во вселенной фэнтези-хита «Принцесса и Руна времени».
В далеком королевстве в сиротском приюте жила-была Ариана. Когда ей исполнилось двенадцать лет, за девочкой явился королевский советник и выдающийся алхимик Архибальд, чтобы забрать ее в Школу волшебников. Архибальд знал, что Ариане доступны невиданные высоты мастерства, однако стоит ей поддаться дурному влиянию, мир окажется в опасности. Но даже в стенах школы учеников настигает новая угроза ведьма Мюриэль, когда-то побежденная принцессой Эллен, возвращается, чтобы отыскать могущественный артефакт.
Какие испытания поджидают Ариану, можно узнать, если смотреть «Школа волшебников» (2025) в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Петр
Кубик
- ЛПРежиссёр
Лукаш
Парик
- РЗАктёр
Роман
Зах
- СКАктриса
Сара
Корбелова
- СДАктёр
Сирил
Добры
- СЗАктриса
Симона
Змрзла
- ПКАктёр
Петр
Кубик
- ИВАктёр
Иржи
Валес
- РПАктёр
Роман
Прохазка
- ЗСАктриса
Зузана
Славикова
- МЛАктёр
Марек
Ламбора
- ЭКАктриса
Элишка
Крженкова
- НДАктриса
Наталия
Джермани
- ВКАктёр
Войтех
Котек
- ЯРАктёр
Ян
Ревай
- ЗГАктёр
Зденек
Глосер
- ПКАктёр
Павел
Копп
- ПКСценарист
Петр
Кубик
- ЛПСценарист
Лукаш
Парик
- ПКОператор
Павел
Копп
- ЛПКомпозитор
Лукаш
Парик