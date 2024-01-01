Мой любимый двортерьер (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Девочка спасает милую уличную дворнягу и решает поучаствовать в дог-шоу, чтобы выиграть деньги на спасение фермы родителей. Семейное приключение «Мой любимый двортерьер» — фильм о дружбе и верности.
11-летняя Энни живет с родителями на ферме. Денег у семьи немного, дождя в этих местах не было больше года и судьба владений висит на волоске. Как раз в этот момент в семье появляется дворовый пес, которого Энни называет Коротышкой. У него обнаруживается талант к преодолению препятствий, и девочка решает поучаствовать с ним в местном соревновании, которое в конце концов приводит их на шоу в Лондоне с огромным денежным призом.
Сможет ли Энни помочь Коротышке преодолеть его стеснение перед людьми и спасти ферму
- ДШРежиссёр
Джон
Шиди
- ЛЛАктриса
Лили
Латорре
- Актёр
Джай
Кортни
- ДДАктёр
Джоэль
Джексон
- ДТАктёр
Джек
Томпсон
- СРАктриса
Сара
Робертс
- СБАктриса
Селеста
Барбер
- МДАктёр
Мэтт
Дэй
- ДМАктриса
Дебора
Мэйлман
- ДСАктёр
Далип
Сондхи
- ТБАктёр
Том
Бадж
- ЖЛАктриса
Женевьева
Лемон
- КМАктриса
Катрин
Мур
- МКПродюсер
Майкл
Коуди
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- МППродюсер
Майкл
Понтен
- СНМонтажёр
Саймон
Нджу
- ААОператор
Али
Асад
- БШОператор
Брэд
Шилд