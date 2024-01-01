Мой любимый двортерьер (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мой любимый двортерьер
Семейный88 мин6+
О фильме

Девочка спасает милую уличную дворнягу и решает поучаствовать в дог-шоу, чтобы выиграть деньги на спасение фермы родителей. Семейное приключение «Мой любимый двортерьер» — фильм о дружбе и верности.

11-летняя Энни живет с родителями на ферме. Денег у семьи немного, дождя в этих местах не было больше года и судьба владений висит на волоске. Как раз в этот момент в семье появляется дворовый пес, которого Энни называет Коротышкой. У него обнаруживается талант к преодолению препятствий, и девочка решает поучаствовать с ним в местном соревновании, которое в конце концов приводит их на шоу в Лондоне с огромным денежным призом.

Страна
Австралия
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

